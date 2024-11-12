Во Франции возмутились передачей Украине истребителей Mirage 2000-5

Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти сообщил, что страна передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». По словам парламентария, такой шаг «еще сильнее ослабит индивидуальный формат истребительной авиации» Франции, сообщает ТАСС .

Подробнее об этом депутат рассказал в отчете, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Франции. Документ представили в ходе дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год.

«Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала», — сказал депутат.

Жилетти заявил, что такая поставка в украинские ВВС негативно отразится на возможности ВКС Франции вести противовоздушную оборону. По его словам, во французском авиапарке имеется «неравномерная готовность», а некоторые из моделей самолетов «сильно устарели».

Парламентарий призвал быстрее передать истребители Rafale в ВВС Франции и обратил внимание на то, что время создания авиатехники не соответствует «ожиданиям „военной экономики“».