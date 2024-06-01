Во Франции сообщили о партнерстве с РФ в борьбе с терроризмом

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что страна передала РФ сведения о теракте в КЦ «Крокус Сити Холл». Это говорит о партнерстве в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия, сообщает РИА Новости.

По его словам, Франция подверглась критике из-за того, что она поддерживала отношения с Россией и ее властями из-за теракта.

«Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы, которые могли бы стать частью доказательств и позволили бы узнать правду об атаках. Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с (президентом России — ред.) Владимиром Путиным, передать Российской Федерации информацию о теракте, которая у нас была», — сообщил он.

Лекорню сообщил, что такой пример показывает партнерство, которое важно сохранить в условиях борьбы с терроризмом и преступностью.

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать людей, пришедших на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами стали 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.