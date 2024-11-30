Во Франции предсказали возможный срок появления ядерного оружия у Ирана

Руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер заявил, что ядерное оружие может появиться у Ирана уже в ближайшие месяцы, сообщает РБК .

«Наши службы работают бок о бок, чтобы противостоять тому, что, несомненно, является одной из угроз, если не самой серьезной угрозой, в ближайшие месяцы», — сказал Лернер на встрече с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром.

Глава MI-6 поддержал французского коллегу, отметив, что ядерные амбиции Ирана продолжают угрожать не только Западу, но и союзникам Парижа и Лондона в регионе Персидского залива.

Параллельно совещанию представителей французской и британской разведки проходила встреча иранских и европейских дипломатов в швейцарской Женеве. Представители Ирана и ЕС обсудили ядерные амбиции Тегерана, а также палестино-израильский конфликт и сотрудничество Ирана с Россией.