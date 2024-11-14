Во Франции подготовили и оснастили подразделение ВСУ
Украинское подразделение «Анна Киевская» завершило обучение во Франции
Украинское подразделение «Анна Киевская», оснащенное французской армией, завершило обучение во Франции, пишет ТАСС.
Бригаду ВСУ готовили на военной базе на востоке Франции. За ходом учений наблюдали высшие чиновники республики.
«Завершается подготовка бригады „Анны Киевской“. Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду», — написал в X министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он добавил, что за маневрами также наблюдал и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Ранее во Франции выступили против передачи Украине пяти истребителей Mirage 2000-5.