Во Франции подготовили и оснастили подразделение ВСУ

Бригаду ВСУ готовили на военной базе на востоке Франции. За ходом учений наблюдали высшие чиновники республики.

«Завершается подготовка бригады „Анны Киевской“. Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду», — написал в X министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он добавил, что за маневрами также наблюдал и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Ранее во Франции выступили против передачи Украине пяти истребителей Mirage 2000-5.