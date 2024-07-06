Во Франции готовят акцию гражданского неповиновения чиновников

сегодня в 22:49

Часть чиновников Франции откажутся исполнять приказы руководства при победе правой партии «Национальное единство», пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Monde.

Во французском сегменте интернета появилась петиция, которую подписали более трех тысяч человек.

В административном аппарате страны намерены отказаться от исполнения приказов вышестоящего руководства, «противоречащих ценностям республики», указано в документе.

«Согласно общему кодексу гражданской службы, чиновники должны выполнять указания своего вышестоящего начальника, если только они не являются „явно незаконными“ и не подрывают общественные интересы», — сказано в материале газеты.

В партии Марин Ле Пен назвали такую позицию «карикатурной» и посоветовали «отказникам» покинуть должности.