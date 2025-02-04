«Сейчас ключевой вопрос заключается не в том, сколько и какие полезные ископаемые Украина может предложить в обмен на военные поставки. Гораздо важнее другое — сам процесс урегулирования конфликта. Вероятнее всего, на стадии обсуждения возможных методов и путей урегулирования в США вмешалась третья сила. И самое интригующее здесь — что это за сила?» — отметил Сипров.

Он добавил, что с 2023 года большая часть реального сектора экономики Украины контролируется инвестиционной корпорацией BlackRock. Это американская структура, действующая как транснациональный инвестор. По сути, глобалисты-финансисты, имея контроль над Украиной, держат в своих руках практически весь реальный сектор ее экономики.

«Я не исключаю, что лоббисты этой гигантской корпорации вмешались в процессы, запущенные новой администрацией Дональда Трампа. Показательно то, что разговоры о возможном установлении контроля США над территорией Гренландии, которая интересовала американцев с точки зрения доступа к залежам полезных ископаемых примерно той же номенклатуры, что и украинские ресурсы, неожиданно сошли на нет. Параллельно появилась инициатива о военных поставках в обмен на украинские рудные богатства», — указал политолог.

По мнению Сипрова, здесь и кроется основная интрига. У Украины пока еще есть что предложить американцам. Все, что находится на территориях, подконтрольных Вооруженным силам Украины, будет вывозиться в США и использоваться для реиндустриализации американской экономики.

«В обратном направлении же пойдет устаревшая техника, по большей части находящаяся сейчас на базах хранения военной техники в Соединенных Штатах. В первую очередь это тяжелая бронетехника и артиллерия, в основном гаубицы. Но главный вопрос — когда наступит та самая историческая развилка, в которой США вернутся к обсуждению возможности переговоров с Россией, в том числе и по украинскому вопросу? Эта развилка наступит тогда, когда закончатся солдаты для всей этой американской техники. А солдаты — это украинцы», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, американцы упустили возможность завершить конфликт на Украине в этом году и сделать это на приемлемых для Запада условиях.

«Теперь конфликт действительно превращается в войну до последнего украинца. И в действительности расплачиваться перед американцами киевская хунта будет не полезными ископаемыми, которые уже и так Украине не принадлежат, а жизнями простых украинцев. Увы, война до последнего украинца с сегодняшнего дня перестала быть фигурой речи и стала суровой реальностью», — заключил специалист.