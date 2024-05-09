Власти сектора Газа: более 15 тыс детей погибли с начала эскалации в регионе

Более 15 тысяч детей стали погибли в секторе Газа с 7 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей региона.

«Погибли 15 002 ребенка… Семнадцать тысяч детей живут без родителей или одного из родителей», — сказано в сообщении.

Израильская армия начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа после масштабной ракетной атаки со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС. Ее жертвами стали около 1,2 тыс. человек. Было захвачено более 200 заложников.

Теперь ЦАХАЛ бьет в том числе и по гражданским объектам в секторе. Анклав, по данным израильских властей, оказался в блокаде. Местный Минздрав сообщил, что в Газе погибли более 34 тыс. человек.