Власти РФ одобрили проект соглашения с Индией о порядке направления войск

Российские власти одобрили проект соглашения между РФ и Индией, предусматривающего порядок взаимного направления воинских формирований, боевых кораблей и авиации, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов.

Также в документе отмечается, что должно быть обеспечено материально-техническое обеспечение войск. Проект был представлен Минобороны РФ. Его согласованием, в частности, занимался МИД и ряд других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Если документ будет принят, он будет действовать пять лет. Если ни одна из сторон не расторгнет соглашение, оно будет продлено автоматически.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин также дал поручение оборонному ведомству провести переговоры с индийской стороной по данному проекту.