Власти Китая обратились к США не влиять на торговлю с Россией

Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться в отношения Китая и России

Посольство Китая в США призывало Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Пекина и Москвы, пишет ТАСС .

«Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломатическое представительство республики сообщило также, что КНР не поставляет вооружение ни одной из сторон конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что по итогам I квартала текущего года объем торговли Китая и России вырос до 56,68 млрд долларов. Это на 5,2% превышает аналогичный показатель 2023 года.