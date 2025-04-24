Власти Индии высылают всех пакистанцев после кровавого теракта

Индийские власти с 27 апреля будут считать недействительными все визы, выданные гражданам Пакистана. Такое решение принято из-за теракта на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает «Интерфакс» .

Пакистанцы должны покинуть Индию до 27 апреля. Медицинские визы будут действовать до 29 апреля. Также гражданам Индии рекомендовали отказаться от посещения Пакистана.

Замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил, что страна отзывает военных атташе из представительства в Пакистане. Им дали неделю, чтобы покинуть Индию.

Также власти сократят штат дипмиссии в Исламабаде. В том числе приостановлено действие договора о водах Инду, который регулирует использование вод двумя странами.

22 апреля в городе Пахалгам в месте большого скопления туристов случился кровавый теракт. Боевики открыли огонь по людям. В результате погибло около 30 человек. Предварительно, нападавших было 7 — из них 3 пакистанца и 2 выходца из Джамму и Кашмира.