Власти Грузии назвали условие для пересмотра закона об иноагентах

В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в ЕС

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси пересмотрит закон об иностранных агентах в случае принятия республики в Европейский союз (ЕС), однако объединение пока не готово к членству страны, сообщает ТАСС .

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать (закон об иноагентах — ред.), пересмотреть его, переделать или принять новый», — сказал политик.

Гарибашвили добавил, что пик в отношениях Грузии и ЕС наступил в декабре прошлого года, когда Тбилиси был предоставлен статус кандидата в Евросоюз. С этого момента ведутся переговоры, однако лидерам стран сообщества пока не удалось достичь консенсуса.

17 апреля грузинский парламент одобрил в I чтении законопроект об иноагентах. Однако против высказались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и представители Запада. С начала текущей недели в грузинской столице проходят митинги, которые перерастают в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.