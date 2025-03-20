Власти Череповца объяснили, почему на снимке закрыли лицо кандидата в мэры

Власти Череповца раскрыли, с какой целью закрыли блюром на фотографии лицо одного из кандидатов в мэры. Снимок опубликовали на сайте мэрии 19 марта, и он вызвал вопросы у общественности, сообщает РИА Новости .

На фотографии друг за другом стоят шесть кандидатов на пост мэра Череповца. У одного мужчины заблюрено лицо.

Власти города отметили, что молодой человек — военнослужащий. Его лицо заблюрили по собственной просьбе.

Если мужчину выберут мэром, то уволят со службы.