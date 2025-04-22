Власть и инвесторы: мэр Арзамаса сказал Путину о важности взаимодействия

Мэр Арзамаса Александр Щелоков в ходе итогового этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» в Москве поднял тему необходимости объединения ресурсов бизнеса и власти в малых городах страны, сообщает RuNews24.ru .

«Важно создавать условия и правила, при которых бизнес будет иметь возможность вкладываться в социальную инфраструктуру муниципалитетов на каких-либо условиях», — сказал Щелоков журналистам.

По его словам, это даст возможность быстрее строить объекты. Еще одна тема — это совершенствование инструментов соглашений между инвесторами и властью. Каждая сторона должна быть уверена в сроках, качестве и объемах выполнения взятых обязательств.

Итоговый этап форума «Малая Родина — сила Россия» организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. В рамках форума прошла встреча глав муниципалитетов с главой государства.