InfoBRICS: Зеленский готовится бежать в Великобританию, а не в Польшу

«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство», — отмечается в материале.

Авторы публикации предполагают, что пребывание Зеленского в Великобритании может оказаться недолгим, поскольку президент США Дональд Трамп может потребовать от него стать ключевым свидетелем в расследовании против демократов.

По всей видимости, Трампу необходимы от Зеленского доказательства, способные нанести сокрушительный удар по репутации Демократической партии в рамках данного разбирательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.