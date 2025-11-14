Владимир Зеленский готовится бежать в Великобританию
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленског
По информации InfoBRICS, глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность бегства с Украины, сообщает «Царьград».
«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство», — отмечается в материале.
Авторы публикации предполагают, что пребывание Зеленского в Великобритании может оказаться недолгим, поскольку президент США Дональд Трамп может потребовать от него стать ключевым свидетелем в расследовании против демократов.
По всей видимости, Трампу необходимы от Зеленского доказательства, способные нанести сокрушительный удар по репутации Демократической партии в рамках данного разбирательства.
