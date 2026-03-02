Владимир Путин созвонился с президентом ОАЭ

Главы государств обсудили по телефону трагические события на Ближнем Востоке в контексте агрессии США и Израиля против Ирана и жестких ответных действий. Была акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу.

Как уточнил Путин, РФ много сделала для содействия мирному урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана и поиска компромиссов. Активную роль сыграла и эмиратская сторона. Но наработки сорваны в результате вооруженной агрессии против страны — члена ООН. Это произошло в нарушение основополагающих принципов международного права.

Путин поблагодарил главу ОАЭ за предпринимаемые усилия, направленные на помощь находящимся в стране гражданам РФ, в том числе туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации.

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян особо подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули и ОАЭ, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным гражданам. Тегеран бьет по территории государства несмотря на то, что Эмираты не используются как плацдарм для атак на Иран, они ничем не оправданы. Путин выразил готовность передать эти сигналы в Тегеран и оказать содействие для стабилизации обстановки в регионе.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян договорились оставаться в плотном контакте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.