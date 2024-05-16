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Владимир Путин: российско-китайские отношения вышли на очень высокий уровень

Политика
Сергей Бобылёв, ТАСС

Фото - © Сергей Бобылёв, ТАСС/Сайт Кремля

Взаимодействие между Россией и Китаем за последние семь лет вышло на беспрецедентно высокий уровень, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине президент России отметил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться.

«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки», - сообщил Путин.

Такой стратегический курс полностью отвечает интересам народов России и Китая.