Владимир Путин: российско-китайские отношения вышли на очень высокий уровень
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Взаимодействие между Россией и Китаем за последние семь лет вышло на беспрецедентно высокий уровень, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине президент России отметил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться.
«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки», - сообщил Путин.
Такой стратегический курс полностью отвечает интересам народов России и Китая.