Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком в Кремле

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, который посетил Москву вопреки международному розыску, объявленному офисом Интерпола в Сараеве. О встрече Путина и Додика сообщил Кремль .

На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран приближаются друг к другу, затем приветственно пожимают руки, делают совместное фото и усаживаются за стол переговоров. На последних секундах видео слышно, как Путин говорит, что рад встрече с Додиком.

Беседа Путина и Додика проходила в представительском кабинете российского президента, расположенном в Сенатском дворце.

У стен Кремля Додик снял видеоролик, который опубликовал в Сети, сопроводив сообщением о том, что всегда начинает свои визиты в российскую столицу с посещения Могилы Неизвестного солдата, отдавая дань памяти советским воинам, спасшим Европу от нацизма. Президент одного из субъектов Боснии и Герцеговины также анонсировал свое намерение побывать в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, которые состоятся 9 мая.

Ранее, в конце февраля 2025 года, суд Боснии вынес приговор Додику, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и запрета занимать государственные должности на протяжении шести лет. Причиной стало неподчинение решениям верховного представителя Кристиана Шмидта. Власти Республики Сербской не признают легитимность данного чиновника, поскольку его назначение в 2021 году произошло с нарушением процедур, установленных Дейтонскими соглашениями.

Конфликт между Шмидтом и боснийскими сербами обострился после введения законодательных инициатив, ограничивающих автономию энтитета. Президент Республики Сербской Додик выразил готовность провозгласить независимость в ответ на дальнейшее давление. Ситуация достигла критической точки 27 марта, когда офис Интерпола в Сараево запросил международный розыск Додика.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило серьезную обеспокоенность, предостерегая от вынесения необоснованного приговора Додику, что может дестабилизировать не только Боснию и Герцеговину, но и весь Балканский регион. Против действий Интерпола выступили правительства Сербии и Венгрии, подчеркивая нарушение уставных принципов международной организации и подав соответствующие апелляции.