Владимир Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты

сегодня в 18:28

Президент РФ Владимир Путин в преддверии переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства среднеазиатской республики Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты, сообщает «Газета.ру».

Глава РФ поблагодарил Абдурахмонова во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции «Куксарой».

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сообщил он.

До этого Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за теплый прием.