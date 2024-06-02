Владимир Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты
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Президент РФ Владимир Путин в преддверии переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства среднеазиатской республики Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты, сообщает «Газета.ру».
Глава РФ поблагодарил Абдурахмонова во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции «Куксарой».
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сообщил он.
До этого Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за теплый прием.