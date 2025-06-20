Владимир Путин: куда ступает нога русского солдата, то наше

Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии ПМЭФ. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Вы знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка и притча, а старинное правило: куда ступает нога русского солдата, то наше. Я не хочу, чтобы это звучало милитаристски, я хочу сказать, что мы на каждом этапе предлагали тем, с кем были в контакте на Украине, остановиться», — сказал Путин.

Он отметил, что никогда право Украины на суверенитет не подвергалось сомнению. Также президент напомнил, что когда конфликт РФ и Украины перешел в горячую фазу, много раз предлагал опустить оружие и дать людям право решить, хотят они жить на Украине или перейти в гражданство России.

Путин добавил, что текущее украинское руководство решило отказаться от переговоров.