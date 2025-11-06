сегодня в 18:59

Вячеслав Володин: сами украинцы стали расходным материалом в войне против России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своей статье для Telegram-канала «Специально для RT » написал, что управляемые Европой марионетки превратили современную Украину в плацдарм для осуществления своих корыстных интересов, что создает угрозу для безопасности России.

«Сами украинцы стали расходным материалом в войне против России», — отметил он.

Володин также упомянул, что 82 года назад Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Он выразил сожаление, что на современной Украине преданы забвению значение свободы и героизм предыдущих поколений.

По его словам, Украина утратила свою независимость.

«Киевский кровавый режим переписал историю страны, запретил веру большинства украинцев и родной для многих из них русский язык», — подчеркнул Володин.

Он выразил уверенность в том, что задачи специальной военной операции будут обязательно выполнены, и нацизм вновь потерпит поражение.

