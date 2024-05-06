Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья
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Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин будет курировать министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Министром сельского хозяйства и продовольствия руководить будет Сергей Владимирович Двойных, которого мы хорошо знаем по работе замминистра инвестиций. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Вячеславович Духин. В этот блок переходит министерство», — заявил Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.
При этом Вячеслав Духин продолжит заниматься курированием работы информационного блока правительства области.
Сергей Двойных ранее занимал пост замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.