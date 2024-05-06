Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья

«Министром сельского хозяйства и продовольствия руководить будет Сергей Владимирович Двойных, которого мы хорошо знаем по работе замминистра инвестиций. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Вячеславович Духин. В этот блок переходит министерство», — заявил Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.

При этом Вячеслав Духин продолжит заниматься курированием работы информационного блока правительства области.

Сергей Двойных ранее занимал пост замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.