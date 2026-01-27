Вице-спикер Оттосен: независимость Гренландии пока нереалистична

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, независимость Гренландии в обозримом будущем остается нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также тесной связи с Данией, сообщает РИА Новости .

«Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

