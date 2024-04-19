Вице-премьер Украины предупредила о тяжелом отопительном сезоне
Следующий отопительный сезон на Украине будет связан со множеством сложностей на фоне повреждений энергетической инфраструктуры, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, пишет ТАСС.
«Действительно, зима будет тяжелой — это очевидно», — указала она в эфире телемарафона.
Также вице-премьер добавила, что Киеву в восстановлении повреждений помогает Евросоюз и отдельные страны блока вместе с некоторыми международными организациями.
Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее сообщал, что Украина за последние несколько недель лишилась огромных объемов генерации энергии. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял о повреждениях Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС.