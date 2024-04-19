Вице-премьер Украины предупредила о тяжелом отопительном сезоне

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Следующий отопительный сезон на Украине будет связан со множеством сложностей на фоне повреждений энергетической инфраструктуры, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, пишет ТАСС .

«Действительно, зима будет тяжелой — это очевидно», — указала она в эфире телемарафона.

Также вице-премьер добавила, что Киеву в восстановлении повреждений помогает Евросоюз и отдельные страны блока вместе с некоторыми международными организациями.

Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее сообщал, что Украина за последние несколько недель лишилась огромных объемов генерации энергии. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял о повреждениях Каневской ГЭС, Днепрогэс и Змиевской ТЭС.