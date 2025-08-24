Вьетнам активно строит острова в спорных зонах Южно-Китайского моря

Вьетнам расширил масштабы строительства искусственных территорий в районе архипелага Спратли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Центра стратегических и международных исследований, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg.

За последние четыре года эксперты зафиксировали ряд значительных изменений: если ранее половина из 21 вьетнамского объекта в архипелаге представляла собой только укрепленные рифы, то сейчас все объекты имеют искусственно намытые территории.

Аналитики отмечают, что к марту 2025 года объем созданной Вьетнамом искусственной суши достигал примерно 70% от китайского показателя.

С учетом недавно начатых работ на восьми дополнительных рифах, Ханой имеет возможность не только догнать, но и опередить Пекин по масштабам создания искусственных островов в регионе.