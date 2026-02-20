Вершинина освободили от должности замглавы МИД и назначили послом в Турции
Президент РФ Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководящем составе министерства иностранных дел, сообщает ТАСС.
Президент подписал указы, согласно которым, Сергей Вершинин покидает пост замглавы МИД РФ.
«Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе.
Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции.
Новым заместителем главы МИД стал Георгий Борисенко. Ранее он занимал должность посла РФ в Египте.
