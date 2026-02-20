сегодня в 12:03

Вершинина освободили от должности замглавы МИД и назначили послом в Турции

Президент РФ Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководящем составе министерства иностранных дел, сообщает ТАСС .

Президент подписал указы, согласно которым, Сергей Вершинин покидает пост замглавы МИД РФ.

«Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе.

Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции.

Новым заместителем главы МИД стал Георгий Борисенко. Ранее он занимал должность посла РФ в Египте.

