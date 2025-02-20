Трамп: Зеленский грубо обошелся с главой Минфина США при его визите в Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев проявил неуважение к американскому министру финансов Скотту Бессенту во время его визита в украинскую столицу, сообщает «Царьград» .

По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский крайне некорректно обошелся с министром финансов Штатов: тот прибыл в Киев на поезде, пока глава киевского режима спал.

Когда состоялась встреча, Бессент предложил Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах, но Зеленский отказался это делать.

«Он (Бессент — ред.) проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, а вернулся пустой», — отметил Трамп.

Соглашение по редкоземельным металлам позволило бы Украине продолжать получать помощь от США, однако Зеленскому этого показалось недостаточно, и он потребовал гарантии безопасности. В результате Киев начал работу над альтернативным предложением.

Между тем аналитики пришли к выводу, что Украина не располагает теми ресурсами, на которые рассчитывают Штаты. По их мнению, украинские власти могли умышленно преувеличить свои запасы, надеясь, что это побудит Вашингтон продолжать оказывать поддержку.