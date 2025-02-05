Верить Западу можно «достаточно условно»: чему научила Ялтинская конференция

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Ялтинская конференция 1945 года научила Россию, что западным союзникам стоит верить только «достаточно условно», сообщает «Крым 24» .

«Надо понимать, что это все (договоренности, — ред.) будет как-то нарушаться. Как только у них малейший интерес появится, все это уйдет», — сказал Крашенинников.

В Ливадийском дворце прошло мероприятие к 80-летию Ялтинской конференции, на котором реконструкторы встречали гостей в костюмах того времени. Также состоялась презентация выставки «Крымская конференция 1945 года».

Ранее Павел Крашенников презентовал книгу «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена война и мира (1939-1953)» с подробным описанием Ялтинской конференции.