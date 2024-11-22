Верховная рада Украины отменила заседание из-за угрозы удара по парламенту

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Верховная рада Украины отменила заседание, которое планировалось 22 ноября, из-за предупреждения о возможном ракетном ударе по зданию парламента, сообщает РИА Новости .

Депутат Алексей Гончаренко* сообщил об отмене заседания. По его словам, теперь оно состоится в декабре.

По словам депутата Тараса Батенко, заседание отменили из-за предупреждения об угрозе атаки по зданию парламента.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов