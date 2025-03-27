Верховная рада приостановила заседание из-за соглашения с США
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В связи с публикацией проекта соглашения между Украиной и Соединенными Штатами, касающегося вопросов ресурсов, Верховная Рада приостановила заседание, сообщает «Царьград».
Депутат Ярослав Железняк подтвердил эту информацию.
В своем Telegram-канале он рассказал, что причиной приостановки заседания стало обнародование нового варианта соглашения между странами.
Кроме того, украинский парламентарий Алексей Гончаренко* заявил о том, что депутаты заблокировали трибуну.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.