Вербовка и шпионаж: чем занималась «Организация молодых президентов»* в РФ

Россия подозревает «Организацию молодых президентов»* в шпионаже в пользу США

Young President Organization* («Организация молодых президентов»*) — закрытый клуб успешных бизнесменов, созданный в Техасе в 1950 году, который сейчас объединяет более 35 тыс. владельцев компаний из почти 50 стран мира. Стало известно, почему Генпрокуратура РФ внесла ее в список нежелательных организаций и как она работает, сообщает RT .

Правоохранители заподозрили, что под прикрытием формальной деятельности данная организация занимается шпионажем в сфере экономики, вербует российских управленцев, новых лидеров общественного мнения в целях распространения англосаксонской идеологии.

«Члены клуба реализуют „социальные проекты“ по подготовке и воспитанию будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Россия — в числе стран, где организация развернула активную деятельность», — говорится в сообщении.

В частности, по официальным данным, YPO* пропагандирует ЛГБТ-идеологию** и открыто поддерживает Украину.

После начала СВО на сайте организации появился раздел об украинском кризисе, где публикуются материалы, формирующие образ России как страны-агрессора. Однако политику YPO* эксперты считают агрессивной, так как она использует принцип вербовки при работе с кандидатами.

Как пояснил доцент кафедры соцбезопасности и гуманитарных технологий факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского Антон Шмелев, среди требований к кандидатам — предоставление полной экономической информации о проекте, взамен член YPO* получает неограниченную методическую и финансовую поддержку.

YPO* сотрудничает с Центром содействия инновациям в обществе «СОЛь», который проводит конкурсы среди российских молодых специалистов и предлагает стажировки за рубежом.

* Организация, признанная нежелательной на территории России

** Движение, признанное экстремистским в России, его деятельность запрещена