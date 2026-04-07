Вэнс: Вашингтону известно о попытках Киева вмешиваться в выборы в США и Венгрии
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон осведомлен о попытках украинских спецслужб вмешиваться в американские и венгерские выборы, сообщает ТАСС.
«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», — сказал Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.
Американский политик добавил, что Украина — очень сложная страна. «Есть хорошие люди и есть плохие».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США как посредник в урегулировании российско-украинского конфликта сейчас заняты другими вопросами.
