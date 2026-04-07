Вэнс: Вашингтону известно о попытках Киева вмешиваться в выборы в США и Венгрии

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон осведомлен о попытках украинских спецслужб вмешиваться в американские и венгерские выборы, сообщает ТАСС .

«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», — сказал Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

Американский политик добавил, что Украина — очень сложная страна. «Есть хорошие люди и есть плохие».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США как посредник в урегулировании российско-украинского конфликта сейчас заняты другими вопросами.

