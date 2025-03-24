Вэнс проигнорировал предложение Зеленского посетить Украину
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал отвечать на предложение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает ТАСС.
Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора он еще раз призвал Вэнса пересмотреть решение не посещать Украину во время вооруженного конфликта. Зеленский сказал, что ждет вице-президента США в Киеве.
Вэнс не стал отвечать на это. Таким образом, он проигнорировал предложение украинского президента.
Ранее Зеленский уже звал Вэнса на Украину во время встречи в Белом доме. Вице-президент США сказал, что может наблюдать за тем, что твориться на Украине, из «сторис».
24 марта Москва и Вашингтон проводят переговоры в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Они в том числе обсуждают урегулирование украинского кризиса.