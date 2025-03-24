Вэнс проигнорировал предложение Зеленского посетить Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал отвечать на предложение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает ТАСС .

Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора он еще раз призвал Вэнса пересмотреть решение не посещать Украину во время вооруженного конфликта. Зеленский сказал, что ждет вице-президента США в Киеве.

Вэнс не стал отвечать на это. Таким образом, он проигнорировал предложение украинского президента.

Ранее Зеленский уже звал Вэнса на Украину во время встречи в Белом доме. Вице-президент США сказал, что может наблюдать за тем, что твориться на Украине, из «сторис».

24 марта Москва и Вашингтон проводят переговоры в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Они в том числе обсуждают урегулирование украинского кризиса.