Венгрия уничтожила украинский дрон у границы

Венгерские силы ПВО на прошлой неделе сбили украинский беспилотный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщает издание Magyar Hirlap со ссылками на осведомлённые источники.

Инцидент произошёл в приграничной зоне, однако официальные власти Венгрии предпочитают не комментировать этот случай.

«Это явно был разведывательный дрон, причём его маршрут указывает на спланированную операцию», — заявил анонимный источник, близкий к венгерским спецслужбам.

По информации издания, инцидент стал частью многомесячного скрытого противостояния между Киевом и Будапештом, где обе стороны активно используют беспилотники для сбора информации.

Особое внимание вызывает тот факт, что о произошедшем стало известно лишь спустя неделю — такая задержка лишь подогревает слухи о настоящих масштабах «теневой войны». Эксперты связывают инцидент с обострением отношений из-за ситуации с венгерским меньшинством в Закарпатье, а также с недавними заявлениями Будапешта о «недопустимости милитаризации Украиной приграничных районов». Пока стороны хранят молчание, но этот случай может стать первым публичным подтверждением того, что конфликт вышел за рамки дипломатических споров.