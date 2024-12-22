Венгрия снова получает из России нефть по «Дружбе»

Энергоснабжение Венгрии находится в безопасности в связи с тем, что из России снова поступает нефть по газопроводу «Дружба», сообщает РИА Новости .

«Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу „Дружба“ возобновились», — написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*.

Поставки нефти из России в Чехию, Венгрию и Словакию временно прекращались из-за технической проблемы. В настоящее время компетентные специалисты устранили неполадку, и вышеперечисленные страны снова получают нефть.

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