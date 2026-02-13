сегодня в 18:38

Penzcentrum: в Вашингтоне допустили снятие санкций против России

Власти США рассматривают возможность полного снятия санкций с России, в том числе в энергетическом секторе. Об этом сообщили венгерские журналисты, комментируя заявления американских чиновников, сообщает АБН24 .

Венгерское издание Penzcentrum заявило о неожиданной позиции Вашингтона по санкциям против Москвы. По оценке журналистов, в США допустили вариант их полной отмены.

«Америка отменит все санкции против России, Москве нужно сделать только одно», — пишут авторы издания.

Журналисты также отметили, что подобные сигналы прозвучали на высоком уровне.

«Это заявление особенно примечательно, поскольку Бессент — первый высокопоставленный американский чиновник, официально подтвердивший, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного снятия ограничений в отношении российского энергетического сектора», — сообщили авторы публикации.

