Венесуэла может возобновить сотрудничество с Вашингтоном

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Мадуро анонсировал переговоры с США для восстановления отношений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал переговоры с США для восстановления отношений, прерванных в 2019 году, пишет ТАСС .

Речь идет о прямом диалоге двух стран с участием высших чиновников Венесуэлы.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», — сказал глава государства в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США в 2019 году после попытки сменить власть в стране со стороны Вашингтона. Белый дом после провала переворота ввел санкции против южноамериканской республики.