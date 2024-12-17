Великобритания расширила санкционный список по России

В антироссийский санкционный список Британии попали еще 20 судов и две компании, документ расширили во вторник, сообщает ТАСС .

Под рестрикции в этот раз подпали дубайские компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, которые специализируются на торговле энергоносителями. Британцы считают, что фирмы якобы вовлечены в получение выгоды из-за поддержки властей РФ, а именно энергетического сектора.

Под санкции попали 20 нефтяных танкеров из разных стран, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu. Эти суда, уверены в канцелярии премьер-министра Великобритании, за текущий год перевезли более 4 млн баррелей российской нефти в третьи государства. А данная деятельность, по мнению британцев, приводит к дестабилизации ситуации на Украине, подрыву территориальной целостности и суверенитета.

Лондон уверен, что так он нанес новый удар по теневому флоту России, такие действия могут отразиться на способности Москвы финансировать СВО.