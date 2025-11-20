Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российское исследовательское судно «Янтарь» ведет слежку за подводной инфраструктурой у берегов Шотландии, и пригрозил ответными мерами. В Москве назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что Россия будет защищать свои корабли от возможной агрессии, сообщает Общественное Телевидение России .

Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил российское судно «Янтарь» в сборе данных о подводных кабелях и применении лазерных лучей против пилотов британских ВВС. По его словам, корабль находится к северу от Шотландии и уже второй раз за год появляется в этих водах. Для наблюдения за «Янтарем» Великобритания направила истребители и фрегат.

Хили заявил, что судно угрожает критически важной инфраструктуре НАТО, и сообщил об изменении правил ведения боевых действий для усиленного контроля за действиями «Янтаря». Ранее британские власти уже называли судно «шпионским» и связывали его с угрозой безопасности.

В российском посольстве в Лондоне отвергли обвинения, назвав их поводом для наращивания военного присутствия НАТО в регионе. В дипмиссии подчеркнули, что подобные заявления лишь усугубляют ситуацию и создают новые риски для европейской безопасности.

Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что любые действия российских военных на Западе используются для нагнетания напряженности. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия готова защитить свои корабли в случае агрессии со стороны Великобритании и подчеркнул, что эскалацию провоцирует не экипаж «Янтаря», а западные политики.