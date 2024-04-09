Великобритании придется послать свою армию на Украину для сохранения авторитета

Daily Express: Британия может отправить войска на Украину вслед за Францией

По информации Daily Express, Великобритании придется отправить войска на Украину. Это случится, если на такой шаг пойдет Франция, сообщает РИА Новости .

Британский полковник в отставке Глен Грант рассказал изданию, что президент Франции Эммануэль Макрон может послать войска сражаться на Украине. По его словам, в таком случае Великобритании придется сделать то же самое.

Грант считает, что Соединенное Королевство и сейчас теряет свои позиций на мировой арене, потому что не способно производить нужное количество вооружения. Если страна откажется направлять солдат в помощь Киеву, то она падет как государство. То же ждет и Францию.

«Мы уже теряем авторитет из-за того, что мы просто ни черта не можем произвести», — высказался Грант.

Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак заявил, что страны НАТО тайно готовятся отправить войска на Украину. По его мнению, Североатлантический альянс должен сделать это, либо же признать поражение.