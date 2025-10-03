Великий герцог Люксембурга сложил полномочия и передал трон наследнику

В Люксембурге состоялась церемония передачи власти: великий герцог Анри сложил полномочия и уступил трон старшему сыну Гийому. На торжественной церемонии присутствовали официальные лица и представители общественности.

Анри управлял страной почти 25 лет, вступив на престол в 2000 году после отречения своего отца Жана. Новый монарх Гийом стал главой государства в возрасте 43 года. Его супруга Стефани получила титул великой герцогини Люксембурга.

«Я буду жить жизнью своего народа, от которого не хочу быть отделенным никакими преградами. Я разделю его радости и страдания», — заявил Гийом во время церемонии.

О намерении отречься от престола Анри сообщил в декабре 2024 года, отметив, что для его поколения пришло время уйти на пенсию. В ближайшие дни Гийом вместе с семьей впервые поприветствует публику с балкона Дворца великих герцогов и совершит поездку по стране.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.