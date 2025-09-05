ВЭФ продемонстрировал, что у страны есть собственный путь — политолог

Речь российского президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, как всегда, оказалась многосоставной — в ней соединились вопросы макроэкономики, регионального развития, международной политики и перспективы новой архитектуры глобальной безопасности. Об этом РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

По его словам, лейтмотивом речи можно назвать тезис о том, что Россия показывает, что имеет собственную стратегию суверенного развития и готова выступать в качестве самостоятельного центра силы.

Акцент президент сделал на концепции «экономики высоких зарплат». Это принципиальное заявление: Москва не говорит исключительно о макропоказателях, а напрямую увязывает экономическую стратегию с уровнем жизни граждан.

«Такой подход направлен на то, чтобы подчеркнуть — социальное благополучие и развитие внутреннего рынка становятся главным критерием успешности страны. В то же время Путин отметил профессиональные действия правительства и Центробанка, тем самым обозначив, что контроль над инфляцией и финансовой системой остается опорой роста», — сказал политолог.

Много внимания уделено Дальнему Востоку. Здесь президент предложил новые стимулы: режим преференций до 15 лет, развитие БАМа и Транссиба, новые мосты, включая проект через реку Туманную в КНДР. По словам эксперта, эти проекты не только укрепляют экономику региона, но и превращают его в важный хаб между Россией и азиатскими государствами.

По мнению эксперта, особо стоит отметить международный блок. Путин подчеркнул сближение с Китаем — от отмены виз до перспектив «Силы Сибири-2». При этом президент отверг разговоры о «ловушке сырьевого партнера», дав понять, что Россия строит комплексное сотрудничество, включающее финансы, энергетику и туризм. А ответ на вопрос о союзе «слона, дракона и медведя» стал образным подтверждением того, что Москва видит себя равноправным игроком в треугольнике Россия—Китай—Индия.

«И наконец, нельзя не сказать о четком сигнале, который Москва послала международному сообществу: Россия не отгораживается от мира, а, напротив, предлагает открытую и предсказуемую политику в условиях, когда Запад все глубже уходит в протекционизм. Фактически ВЭФ продемонстрировал, что у страны есть собственный путь — путь, который соединяет социальную повестку, развитие регионов и строительство многополярного мира», —заключил политолог.