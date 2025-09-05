Ведущая Рыбакова назвала пленарную сессию с Владимиром Путиным на ВЭФ сложной

Ведущая Рыбакова: во время пленарной сессии с Путиным было волнительно и сложно

Она подчеркнула, что, несмотря на общее успешное течение сессии, некоторые аспекты, по ее мнению, требовали бы улучшения.

«Во время самой пленарной сессии было волнительно и сложно. До сих пор ощущаю адреналин. О том, что я буду проводить мероприятии с Путиным, стало известно около двух месяцев назад. Это было неожиданно, я очень удивилась, поскольку я ведущая не федерального уровня. Я очень оценила оказанное мне доверие. Интересно было провести сессию с Путиным с профессиональной точки зрения», — поделилась Рыбакова.

По ее словам, подготовка к этому важному событию стартовала еще в июле.