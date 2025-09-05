Ведущая Рыбакова назвала пленарную сессию с Владимиром Путиным на ВЭФ сложной
Фото - © РИА Новости
Мария Рыбакова, ведущая пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, поделилась своими ощущениями от проведения подобного мероприятия, сообщает aif.ru.
Она подчеркнула, что, несмотря на общее успешное течение сессии, некоторые аспекты, по ее мнению, требовали бы улучшения.
«Во время самой пленарной сессии было волнительно и сложно. До сих пор ощущаю адреналин. О том, что я буду проводить мероприятии с Путиным, стало известно около двух месяцев назад. Это было неожиданно, я очень удивилась, поскольку я ведущая не федерального уровня. Я очень оценила оказанное мне доверие. Интересно было провести сессию с Путиным с профессиональной точки зрения», — поделилась Рыбакова.
По ее словам, подготовка к этому важному событию стартовала еще в июле.