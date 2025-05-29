Анатолий Вассерман ответил, почему невозможно предсказать дату окончания СВО

Как отметил эксперт, с одной точки зрения, запасов прочности НАТО может хватить еще на пару лет. При этом, с другой стороны, внутренние проблемы стран, с которыми организация планировала справиться за счет внешних осложнений, все еще остаются и никуда не исчезают.

«Они требуют все больших усилий, и в любой момент там может быть принято стратегическое решение, что пока еще есть хоть какие-то резервы надо их использовать внутри, а не снаружи», — заявил Вассерман в эфире радио Sputnik.

Между тем, стало известно о том, что Илон Маск официально завершил работу в администрации Дональда Трампа. Основатель Tesla занимал пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) — структуры, призванной сократить государственные расходы.