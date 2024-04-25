Вашингтон срывает отдых россиян в Мексике
США вынуждает Турцию не пускать россиян в Мексику
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пускала на рейс в Мексику россиян из-за давления со стороны США, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
По словам дипломата, на власти страны оказывают давление из Вашингтона. Проблемы со срывом полетов отмечаются не только в рейсах турецкой авиалинии в Мексику, но и в другие страны континента.
Это вопрос не только права на свободу перемещения, но и тест на возможность страны проводить независимый курс, отметил Рябков.
23 апреля компания Turkish Airlines разместила информацию о вводе для транзитных пассажиров из России дополнительных мер контроля.