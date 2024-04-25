Вашингтон срывает отдых россиян в Мексике

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пускала на рейс в Мексику россиян из-за давления со стороны США, пишут « Известия » со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По словам дипломата, на власти страны оказывают давление из Вашингтона. Проблемы со срывом полетов отмечаются не только в рейсах турецкой авиалинии в Мексику, но и в другие страны континента.

Это вопрос не только права на свободу перемещения, но и тест на возможность страны проводить независимый курс, отметил Рябков.

23 апреля компания Turkish Airlines разместила информацию о вводе для транзитных пассажиров из России дополнительных мер контроля.