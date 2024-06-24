Вашингтон сливает "проект Украина" на НАТО

"Американцы сейчас фактически сваливают «проект Украина» на Марка Рютте (возможный новый генсек альянса) и НАТО, потому что они говорят: «Отныне США отойдут на второй план», -- сказал эксперт в интервью YouTube-каналу The Duran.

При этом, Меркурис отметил, что Рюгге ненавидит Россию и поэтому станет главой организации..

После победы экс-президента США Доналда Трампа на американских выборах, Вашингтон снизит уровень поддержки Киева. И НАТО возьмет на себя ответственность, "когда всё разлетится на куски", считает аналитик.