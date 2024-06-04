Вашингтон признал право Киева сбивать российские военные самолеты где угодно
В Госдепе не ограничивают ВСУ в использовании систем противовоздушной обороны
Вашингтон не ограничивают ВСУ в использовании систем противовоздушной обороны против российской авиации в любом месте в случае угрозы, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его цитирует газета «Известия».
«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты необязательно находились в украинском воздушном пространстве и представляют непосредственную угроз», — заявил американский чиновник.
Кирби уточнил, что такая практика ведется ВСУ с начала конфликта на Украине.
Он добавил, что США «не в состоянии ежедневно отслеживать» использование военными Украины переданного Вашингтоном оружия.