Вашингтон признал право Киева сбивать российские военные самолеты где угодно

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В Госдепе не ограничивают ВСУ в использовании систем противовоздушной обороны

Вашингтон не ограничивают ВСУ в использовании систем противовоздушной обороны против российской авиации в любом месте в случае угрозы, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его цитирует газета «Известия».

«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты необязательно находились в украинском воздушном пространстве и представляют непосредственную угроз», — заявил американский чиновник.

Кирби уточнил, что такая практика ведется ВСУ с начала конфликта на Украине.

Он добавил, что США «не в состоянии ежедневно отслеживать» использование военными Украины переданного Вашингтоном оружия.