Вашингтон предупредил партнеров о перебоях в поставках оружия Украине
США проинформировали своих партнеров о вероятных сбоях в обеспечении Украины вооружениями в предстоящие месяцы на фоне продолжающихся боевых действий против Ирана. Соответствующая информация была распространена изданием Politico со ссылкой на информированные источники, пишет ТАСС.
Представители Госдепартамента довели до сведения союзников, что график поставок боеприпасов, в первую очередь противоракет для зенитных комплексов Patriot, может быть сорван. Перебои ожидаются в ближайшем будущем, поскольку министерство обороны США сосредотачивает усилия на применении указанных вооружений в конфликте с Ираном.
Politico акцентирует, что подобный шаг американской администрации подвергает риску важнейшую программу, в рамках которой страны-партнеры приобретают у США оружие для последующей передачи Украине.
Ранее The Washington Post сообщала, что военное ведомство США изучает возможность перенаправления на Ближний Восток военных грузов, изначально предназначавшихся для Украины, в связи с сокращением собственных запасов. По сведениям ее источников, обсуждение касается противоракет, которые государства-члены НАТО закупили у Вашингтона для Киева в рамках инициативы PURL.
Программа PURL пришла на смену безвозмездным поставкам американского оружия, а также поставкам в кредит. Данный механизм позволяет европейским союзникам по НАТО и Канаде приобретать через структуры альянса американские вооружения для нужд Украины. Первые подобные закупки стартовали в августе прошлого года, а в начале декабря к программе присоединились Австралия и Новая Зеландия. В общей сложности в рамках данной инициативы Украине было выделено около 4 миллиардов долларов.
