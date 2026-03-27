Вашингтон предупредил партнеров о перебоях в поставках оружия Украине

США проинформировали своих партнеров о вероятных сбоях в обеспечении Украины вооружениями в предстоящие месяцы на фоне продолжающихся боевых действий против Ирана. Соответствующая информация была распространена изданием Politico со ссылкой на информированные источники, пишет ТАСС .

Представители Госдепартамента довели до сведения союзников, что график поставок боеприпасов, в первую очередь противоракет для зенитных комплексов Patriot, может быть сорван. Перебои ожидаются в ближайшем будущем, поскольку министерство обороны США сосредотачивает усилия на применении указанных вооружений в конфликте с Ираном.

Politico акцентирует, что подобный шаг американской администрации подвергает риску важнейшую программу, в рамках которой страны-партнеры приобретают у США оружие для последующей передачи Украине.

Ранее The Washington Post сообщала, что военное ведомство США изучает возможность перенаправления на Ближний Восток военных грузов, изначально предназначавшихся для Украины, в связи с сокращением собственных запасов. По сведениям ее источников, обсуждение касается противоракет, которые государства-члены НАТО закупили у Вашингтона для Киева в рамках инициативы PURL.

Программа PURL пришла на смену безвозмездным поставкам американского оружия, а также поставкам в кредит. Данный механизм позволяет европейским союзникам по НАТО и Канаде приобретать через структуры альянса американские вооружения для нужд Украины. Первые подобные закупки стартовали в августе прошлого года, а в начале декабря к программе присоединились Австралия и Новая Зеландия. В общей сложности в рамках данной инициативы Украине было выделено около 4 миллиардов долларов.

