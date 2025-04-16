Вашингтон предлагает 70 странам льготы в обмен на ограничение связей с КНР

Администрация США разрабатывает радикальный план по изоляции Китая в международной торговле, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Министр финансов Скотт Бессент предложил Дональду Трампу стратегию, предполагающую создание коалиции из более чем 70 стран, готовых ограничить экономические связи с КНР в обмен на торговые преференции от Вашингтона.

В рамках инициативы партнерам США предлагают ввести запрет на деятельность китайских компаний на своей территории, прекратить транзит китайских товаров и отказаться от закупок промышленной продукции из Поднебесной.

Этот шаг стал логическим продолжением торговой войны, в ходе которой США уже ввели пошлины на китайские товары на сумму 300 млрд долларов.

Экономисты выражают сомнения в реализуемости столь масштабного проекта, учитывая глубокую интеграцию Китая в мировую экономику. Многие страны, особенно развивающиеся, критически зависят от китайских инвестиций и дешевых товаров.

Тем не менее, Вашингтон намерен продвигать эту инициативу на предстоящих переговорах с ключевыми торговыми партнерами, что может привести к серьезной перестройке глобальных цепочек поставок, указывает издание.