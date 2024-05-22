Вашингтон не согласился с Лондоном о китайской помощи Москве
В США опровергли заявление Великобритании о поставке Китаем оружия России
В США опровергли заявление Великобритании о поставке Китаем оружия России для использования его в спецоперации на Украине, пишет ТАСС.
«Мы не видели этого (поставок оружия — ред) в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента», — заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс поделился сведениями о якобы намерении Китая вооружить российскую армию для боевых действия на Украине.
Американский чиновник анонсировал консультации с представителями британского кабина для уточнения ситуации.
Салливан добавил, что Белому дому известно о тесном промышленном партнерстве Москвы и Пекина.