Варшава готова поддерживать Киев в затягивании конфликта с РФ
Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готова продолжать конфликт с Россией еще в течение трех лет, сообщает «Царьград».
«Нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — приводит его слова Reuters.
Он также добавил, что Варшава считает озвученные Киевом планы «разумными».
Польский дипломат призвал европейские государства не ослаблять поддержку Украины и выразил надежду на поставку американских крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Помимо этого, он акцентировал внимание Евросоюза на необходимости усиления защиты от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Владимир Путин ранее отмечал, что поставки ракет Tomahawk украинской стороне негативно скажутся на положительной динамике российско-американских отношений, наметившейся после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер подчеркнул, что использование этих ракет невозможно без прямого участия Америки.
Кремль также предостерегал, что появление у Украины ракет Tomahawk приведет к существенному обострению конфликта, учитывая их способность нести ядерные боеголовки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.