сегодня в 17:11

Глава МИД Польши: Украина намерена продолжать конфликт с Россией еще три года

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готова продолжать конфликт с Россией еще в течение трех лет, сообщает «Царьград» .

«Нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — приводит его слова Reuters.

Он также добавил, что Варшава считает озвученные Киевом планы «разумными».

Польский дипломат призвал европейские государства не ослаблять поддержку Украины и выразил надежду на поставку американских крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Помимо этого, он акцентировал внимание Евросоюза на необходимости усиления защиты от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Владимир Путин ранее отмечал, что поставки ракет Tomahawk украинской стороне негативно скажутся на положительной динамике российско-американских отношений, наметившейся после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер подчеркнул, что использование этих ракет невозможно без прямого участия Америки.

Кремль также предостерегал, что появление у Украины ракет Tomahawk приведет к существенному обострению конфликта, учитывая их способность нести ядерные боеголовки.

